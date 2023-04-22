Спецоперация 22 апреля 2023, 02:51 Военкоры опубликовали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ «Военкоры РВ» показали российский танк, обративший в бегство украинскую пехоту РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский танк ворвался на позиции ВСУ в зоне спецоперации и заставил пехоту врага спасаться бегством. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах видно, как наш танк едет по полю и встречает отряд украинских боевиков.

Реклама

«Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», — подписали видео военкоры.

Ранее канал рассказал, что наши военные при помощи умной бомбы уничтожили в Угледаре многоэтажку, превращенная в базу украинских боевиков. Как напомнило издание «Царьград», ликвидация этого здания — далеко не первый случай. Известно, что противник использует высотки в качесвте убежищ, что является серьезной проблемой при взятии Угледара.