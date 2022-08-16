Военкор Земфира Сулейманова погибла в ДНР

Волонтер и журналист Земфира Сулейманова погибла в ДНР. Во время рабочей поездки машина, в которой находилась девушка с водителем, подорвалась на мине. Об том сообщил в Telegram-канале WarGonzo Семен Пегов.

«Начинающий военкор <...> Земфира Сулейманова приехала в Донбасс совсем недавно. Заниматься гуманитарной помощью и с мечтою стать настоящим военным журналистом. Мы не были знакомы, но рассказывают — она была совсем юной. Подорвалась на мине», — написал Пегов.

Он принес соболезнования семье и близким.

Накануне штаб теробороны ДНР сообщил, что за минувшие сутки от украинских обстрелов погибли четыре мирных жителя, еще 14 получили ранения. Один из них подорвался на мине ПФМ-1.

Сегодня утром ВСУ возобновили обстрелы Донецка и других населенных пунктов. Информация о разрушениях уточняется.