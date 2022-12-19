19 декабря 2022, 16:04
Военкор рассказал об эффективной тактике российской артиллерии в ЛНР
Военкор Куликовский: российские военные держат оборону в районе Кременной в ЛНР
В ходе выполнения боевых задач СВО 144-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии продолжает держать оборону в районе Кременной на территории Луганской Народной Республики. ВСУ при этом не предпринимают наступательных действий, сообщил в своем Telegram-канале военкор Герман Куликовский.
«На западном фронте без перемен <…> Главным героем боевых будней продолжает оставаться артиллерия. Свист пролетающих над головами снарядов и треск разрывов „где-то там“», — написал журналист.
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Куликовский отдельно отметил рост уровня «производственной дисциплины» среди российских артиллеристов. По его словам, военные начали быстро и четко менять позиции, причем это не сказывается на точности ведения огня.
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«Так что когда [противник] пытается в контрбатарейку, его снаряды падают уже в чистое поле», — пояснил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило об успешных действиях российских военных, которые пресекли попытки бойцов ВСУ провести разведку боем в районе населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.
ЛНР
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