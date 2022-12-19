Спецоперация 19 декабря 2022, 16:04 Военкор рассказал об эффективной тактике российской артиллерии в ЛНР Военкор Куликовский: российские военные держат оборону в районе Кременной в ЛНР РИА «Новости»

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В ходе выполнения боевых задач СВО 144-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии продолжает держать оборону в районе Кременной на территории Луганской Народной Республики. ВСУ при этом не предпринимают наступательных действий, сообщил в своем Telegram-канале военкор Герман Куликовский.

«На западном фронте без перемен <…> Главным героем боевых будней продолжает оставаться артиллерия. Свист пролетающих над головами снарядов и треск разрывов „где-то там“», — написал журналист.

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Куликовский отдельно отметил рост уровня «производственной дисциплины» среди российских артиллеристов. По его словам, военные начали быстро и четко менять позиции, причем это не сказывается на точности ведения огня.

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«Так что когда [противник] пытается в контрбатарейку, его снаряды падают уже в чистое поле», — пояснил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило об успешных действиях российских военных, которые пресекли попытки бойцов ВСУ провести разведку боем в районе населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.