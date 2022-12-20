Спецоперация 20 декабря 2022, 08:24 Военкор рассказал о проблемах ВСУ из-за иностранных наемников Военкор Коц сообщил о потерях личного состава ВСУ из-за смертей западных наемников РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие всеми силами пытаются эвакуировать с поля боя тела западных наемников, что влечет за собой еще большие потери в ИХ рядах. Об этом Ura.ru сообщил военный корреспондент Андрей Коц.

«Гибель нескольких наемников играет злую шутку с ВСУ, украинские военные пытаются вытащить их с поля боя, увеличивая собственные потери», — рассказал он.

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Корреспондент отметил, что украинские власти очень болезненно реагируют на все случаи потерь со стороны представителей иностранных государств.

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«При этом сами украинцы действуют в боевых действиях намного более грамотно, чем иностранные наемники», — добавил он.

По словам Коца, в основном российская армия сталкивается с наемниками на участке Сватово-Кременная, где дислоцированы большое количество западных инструкторов, осуществляющих непосредственное командование.

Ранее сообщалось, что ВС РФ разгромили опорный пункт с иностранными наемниками неподалеку от населенного пункта Марьинка, ударив по зданию с боевиками управляемой противотанковой ракетой.