Спецоперация 25 января 2023, 07:54 Военкор показал, как под обстрелами восстанавливается мирная жизнь в Лисичанске RT: в освобожденном Лисичанске постепенно налаживается мирная жизнь

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Корреспондент RT DE Иван Полянский показал, как Лисичанск в Луганской Народной Республике постепенно возвращается к мирной жизни. Близость от фронта создает опасную ситуацию, поскольку периодически ВСУ обстреливают районы.

Несмотря на это власти города совместно с МЧС восстанавливают разрушенную инфраструктуру, подвозят воду жителям, раздают гуманитарную помощь, которая поступает из регионов-партнеров. В основном, из Татарстана, Дагестана. Также специалисты помогают разминировать здания.

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По словам одной из жительниц, она с семьей вернулась в родные места спустя полгода. Женщина выразила надежду, что уже никогда не покинет свой дом.

И.о. главы администрации Лисичанска Андрей Скорый рассказал, что в городе идет уборка завалов, вывозится мусор, почти во все дома провели газ, электричество восстановили на 15%, воду подали на 10%.

Те, кто потерял дом из-за украинских обстрелов, живут в пунктах временного размещения. Здесь находятся не только местные жители, но и из соседних районов.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что на разминирование Лисичанска, Северодонецка, Кременной, да и всей территории Луганской Народной Республики уйдет пять-семь лет.