10 марта 2023, 08:25
Военкор объяснил важность взятия под контроль Марьинки
Военкор Коц объяснил, что взятие Марьинки остановит удары ВСУ по Донецку и Горловке
Военный корреспондент Андрей Коц высказал мнение, что взятие используемой ВСУ для обстрелов по Донецку, Горловке и Макеевке Авдеевки будет возможно исключительно после освобождения города Марьинка. Об этом написало Ura.ru.
По его словам, Марьинку сложно взять под контроль из-за сильного укрепления, а также отсутствия возможности активно уничтожать постройки с неба. Он пояснил, что ПВО противника еще не подавлено, а авиация ВС России не будет применять бомбы.
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«Западная ее (Марьинки — прим. ред.) часть пока под ВСУ. Там идут очень тяжелые бои, потому что противник очень хорошо там закопался. Я подозреваю, что Марьинку — Авдеевку еще не взяли из-за того, что у нас ограниченно используется авиация», — заявил Коц.
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Он обратил внимание, что Марьинка — это город в городе. Военкор напомнил, что там подвалы соединены ходами сообщения. Также в этом месте есть бункеры и подземные лазареты, где в свободное время от службы отдыхают военные. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ стали меньше обстреливать Донецк из Авдеевки, поскольку заняты сдерживанием российских сил на этом направлении.
ДНР
ВСУ
Авдеевка
Марьинка
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