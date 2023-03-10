Спецоперация 10 марта 2023, 08:25 Военкор объяснил важность взятия под контроль Марьинки Военкор Коц объяснил, что взятие Марьинки остановит удары ВСУ по Донецку и Горловке

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Военный корреспондент Андрей Коц высказал мнение, что взятие используемой ВСУ для обстрелов по Донецку, Горловке и Макеевке Авдеевки будет возможно исключительно после освобождения города Марьинка. Об этом написало Ura.ru.

По его словам, Марьинку сложно взять под контроль из-за сильного укрепления, а также отсутствия возможности активно уничтожать постройки с неба. Он пояснил, что ПВО противника еще не подавлено, а авиация ВС России не будет применять бомбы.

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«Западная ее (Марьинки — прим. ред.) часть пока под ВСУ. Там идут очень тяжелые бои, потому что противник очень хорошо там закопался. Я подозреваю, что Марьинку — Авдеевку еще не взяли из-за того, что у нас ограниченно используется авиация», — заявил Коц.

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Он обратил внимание, что Марьинка — это город в городе. Военкор напомнил, что там подвалы соединены ходами сообщения. Также в этом месте есть бункеры и подземные лазареты, где в свободное время от службы отдыхают военные. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ стали меньше обстреливать Донецк из Авдеевки, поскольку заняты сдерживанием российских сил на этом направлении.