Спецоперация 05 апреля 2023, 07:06 Военкор назвал неочевидную задачу российских войск в Артемовске Военкор Хайруллин: Россия медлит с взятием Артемовска ради перемалывания резервов ВСУ

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Российские войска могли бы взять контроль над Артемовском намного быстрее, но сейчас они не заинтересованы в молниеносных бросках. Задача подразделений — перемолоть резервы Вооруженных сил Украины, объяснил YouTube-каналу PolitWera военкор Марат Хайруллин.

Журналист рассказал об обстановке в Донецкой Народной Республике. По его словам, российские войска перешли к боям у Миньковки и Орехова в 15 километрах по прямой от Краматорска, а также в районе Авдеевки и Марьинки — на эти направления ВСУ перебросили большое количество бойцов, так как после их освобождения российские войска смогут взять под контроль Угледар.

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С падением Артемовска откроется прямая дорога на Славянск. Марат Хайруллин сказал, что перед российскими бойцами поставили задачу уничтожить как можно большее число украинских подразделений, которые постоянно пополняют. Противнику намеренно создали постоянное перенапряжение на некоторых участках фронта.

«Сейчас Россия не заинтересована в молниеносных рывках. Сейчас надо перемолоть резервы ВСУ. <…> Они вынуждены бросать туда свои лучшие резервы», — сказал он.

Военкор назвал готовящееся украинскими войсками контрнаступление самоубийством. Российские войска, по его словам, подготовились к нему.