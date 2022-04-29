Военкор Коц рассказал о поступающих угрозах от украинцев с женскими аватарками

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц начал получать угрозы от участников украинских вооруженных формирований. Причем недоброжелатели пишут журналисту анонимно. Но данные некоторых из них удалось раскрыть.

В частности, один из авторов угроз написал Коцу оскорбительное сообщение, пообещав, что скоро к нему домой приедут, чтобы учинить расправу.

«Привет [нецензурная лексика], скоро к тебе домой приедем, всех вас порежем», — пообещал аноним.

Коц в ответ предложил ему сначала «отрастить резалку». При проверке оказалось, что угрожавший военкору мужчина проживает в Запорожье. Журналист с иронией обратился к нему с уточнением адреса и паспортных данных, а также попросил не беспокоиться.

«Не утруждай себя, скоро будем в Запорожье. <…> Я сам в гости заеду», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что большинство пишущих ему украинцев используют аккаунты с фотографиями девушек на аватарках.

«Одна из них, поняв свою ошибку, фото из аккаунта удалила. Но я успел сохранить. Можете пожелать ей хороших выходных», — добавил он, прикрепив скриншоты с сообщениями, в которых автор сокрушался, что Коц жив, и оскорблял его дочь.