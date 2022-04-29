Военкор Коц рассказал о поступающих угрозах от украинцев с женскими аватарками
Военкор Коц разоблачил украинцев, угрожающих ему расправой
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц начал получать угрозы от участников украинских вооруженных формирований. Причем недоброжелатели пишут журналисту анонимно. Но данные некоторых из них удалось раскрыть.
В частности, один из авторов угроз написал Коцу оскорбительное сообщение, пообещав, что скоро к нему домой приедут, чтобы учинить расправу.
«Привет [нецензурная лексика], скоро к тебе домой приедем, всех вас порежем», — пообещал аноним.
Коц в ответ предложил ему сначала «отрастить резалку». При проверке оказалось, что угрожавший военкору мужчина проживает в Запорожье. Журналист с иронией обратился к нему с уточнением адреса и паспортных данных, а также попросил не беспокоиться.
«Не утруждай себя, скоро будем в Запорожье. <…> Я сам в гости заеду», — написал Коц в своем Telegram-канале.
Журналист отметил, что большинство пишущих ему украинцев используют аккаунты с фотографиями девушек на аватарках.
«Одна из них, поняв свою ошибку, фото из аккаунта удалила. Но я успел сохранить. Можете пожелать ей хороших выходных», — добавил он, прикрепив скриншоты с сообщениями, в которых автор сокрушался, что Коц жив, и оскорблял его дочь.