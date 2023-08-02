Спецоперация 02 августа 2023, 07:37 Военкор Коц рассказал, что российские силы стали использовать трофейную технику НАТО на СВО Военкор Коц: российские военные применили трофейное оружие НАТО против ВСУ РИА «Новости»

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Находящиеся в зоне СВО российские солдаты начали использовать против ВСУ трофейное оружие НАТО, которое им удалось захватить на поле боя. Об этом сообщил в разговоре с Ura.ru сообщил военкор Андрей Коц.

Корреспондент указал, что силы ВС РФ стали нередко применять американские ПТРК Javelin, британские гранатометы NLAW и пулемет США M2 Browning.

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«Я знаю, например, про одно подразделение на запорожском фронте, у которых есть неплохой запас NLAW, и они их активно используют», — рассказал Коц.

Он также уточнил, что российские бойцы выявили плюсы и минусы западного вооружения. Например, после использования M2 Browning 50-го калибра они указали на надежность и мощность пулемета, однако подчеркнули, что для него нет достаточного количества патронов.

Военкор отметил, что подразделения ВС РФ захватили несколько единиц бронетехники ВСУ, однако они вряд ли смогут получить танки Leopard или БМП Bradley. Дело в том, что противник бросает технику данного вида часто в зоне активных боевых действий, поэтому риск ее вывоза оттуда крайне велик.

Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10 RC в почти идеальном состоянии в Запорожской области. В ближайшее время захваченный танк передадут для изучения специалистам военной промышленности.