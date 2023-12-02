Спецоперация 02 декабря 2023, 04:25 Военкор Коц назвал условия, при которых СВО может затянуться на долгие годы Военкор Коц: продолжительность СВО будет зависеть от поставленных армии задач РИА «Новости»

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Сроки окончания СВО зависят от поставленных перед российскими военными задач, заявил в беседе с News.ru военный корреспондент Александр Коц. Боевые действия могут закончиться в следующем году, если Россия остановится только на освобождении Донбасса.

Если перед армией поставят задачу «брать Киев», то нет никаких перспектив на окончание СВО в 2024 году.

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«Поэтому сначала надо определить, что нам нужно, и только потом называть сроки», — заявил Коц.

По словам военкора, на длительность СВО может повлиять и Запад. Если ситуация с зарубежными поставками боеприпасов и оружия ВСУ не изменится, то украинской армии надеяться не на что.

«Если все будет, как сейчас, то ничего хорошего ВСУ ожидать не стоит», — отметил Коц.

Конфликт на Украине продемонстрировал США, что нельзя одержать победу только благодаря современным военным технологиям. Тяжелое положение Украины доказывает искаженность восприятия американцев в вопросе ведения боя.