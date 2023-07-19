Спецоперация 19 июля 2023, 19:34 Военэксперт Дандыкин объяснил, что танк Т-14 «Армата» отправили в зону СВО на перспективу

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В зову проведения СВО отправили новый российский танк Т-14 «Армата», чтобы проверить, как он покажет себя в бою. Об этом News.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, численность танков со стороны российских войск значительно превосходит технику ВСУ. Поэтому не идет речи о массовом производстве «Арматы». Однако есть необходимость проверить танки в полевых условиях, поострить, есть ли какие-то недочеты или недостатки, которые нужно устранить. Поэтому технику в зону СВО отправили не для усиления, а «на перспективу», отметил эксперт.

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