«Воды вообще нет». Жительница Донецка рассказала о проблемах в городе из-за обстрелов

Люди в ДНР остались практически без воды после обстрелов украинскими войсками ключевых объектов водоснабжения. Одна из жительниц Донецка рассказала «360», как сейчас обстоят дела с водой в городе.

«Вот у меня открыт кран, он вообще не функционирует. Холодная вода открыта полностью, но ее вообще нет. Должны по графику с 19:00 до 21:00 давать воду. Сейчас 19:30, но воды еще нет никакой», — поделилась женщина.

По ее словам, за водой ей пришлось идти на соседнюю улицу с двумя шестилитровыми бутылками. Она подчеркнула, что приносить воду домой очень тяжело.

«Они какие-то краники вывели на улицу. Труба идет из люка с четырьмя краниками. Они то работают, то не работают. Нужно сначала сходить узнать, есть вода или нет, а потом уже идти», — пояснила местная жительница.

Если в Донецке воду время от времени дают, то в других городах народной республики дела обстоят гораздо хуже. Объекты водоснабжения пострадали во время обстрелов со стороны ВСУ. Провести ремонтные работы пока не получается, потому что территории продолжают обстреливать.