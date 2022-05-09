Воды в Первомайске не было с конца февраля из‐за Украины

Украина более 2,5 месяца продолжает водную блокаду Первомайска в ЛНР. А в двух поселках из-за обстрелов со стороны ВСУ нет света. Об этом глава администрации Первомайска Сергей Колягин рассказал РИА «Новости».

С конца февраля воды в Первомайске нет.

«У нас также и отсутствует централизованное водоснабжение с конца февраля», — сообщил глава городской администрации.

Колягин добавил, что из-за повреждений в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов в населенных пунктах Молодежное и Борщеватое нет электричества.

Украина из-за аварии с 21 февраля прекратила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции, на тот момент одного из двух источников водоснабжения республики с подконтрольной Украине территории, наряду с Петровской насосной станцией. Остальную воду ЛНР получает сама, но Первомайск на 100% обеспечивается Украиной.

Вечером 9 мая Первомайск подвергся обстрелам с украинской стороны. В представительстве ЛНР в СЦКК ранее сообщили, что около 20:30 неонацисты с направления Новозвановки выпустили по городу четыре мины калибром 120 миллиметров.