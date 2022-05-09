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    09 мая 2022, 23:18

    Воды в Первомайске не было с конца февраля из‐за Украины

    Мэр Первомайска Калягин: водная блокада со стороны Украины продолжается более 2,5 месяца

    Александр Блинов

    Украина более 2,5 месяца продолжает водную блокаду Первомайска в ЛНР. А в двух поселках из-за обстрелов со стороны ВСУ нет света. Об этом глава администрации Первомайска Сергей Колягин рассказал РИА «Новости».

    Воды в Первомайске не было с конца февраля из‐за Украины

    С конца февраля воды в Первомайске нет.

    «У нас также и отсутствует централизованное водоснабжение с конца февраля», — сообщил глава городской администрации.

    Колягин добавил, что из-за повреждений в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов в населенных пунктах Молодежное и Борщеватое нет электричества.

    Украина из-за аварии с 21 февраля прекратила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции, на тот момент одного из двух источников водоснабжения республики с подконтрольной Украине территории, наряду с Петровской насосной станцией. Остальную воду ЛНР получает сама, но Первомайск на 100% обеспечивается Украиной.

    Вечером 9 мая Первомайск подвергся обстрелам с украинской стороны. В представительстве ЛНР в СЦКК ранее сообщили, что около 20:30 неонацисты с направления Новозвановки выпустили по городу четыре мины калибром 120 миллиметров.