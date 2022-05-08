Воду в некоторые районы Мариуполя подадут к середине мая

Возобновление водоснабжения в части Мариуполя запланировано к середине мая, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В некоторых районах вода появится в ближайшее время, заявил министр МЧС народной республики Алексей Кострубицкий. Об этом написала газета «Известия».

«Сегодня проведен пуск Старо-Крымской фильтровальной станции. Задача была сложной. Саперам были установлены сроки разминирования, энергетикам — подать электроэнергию. <…> Вода в Октябрьском районе Мариуполя появится, ориентировочно, 12–13 мая», — сообщил Кострубицкий.

Сотрудник фильтровальной станции сообщил, что оборудование проверили, напряжение приняли 6 мая. Глава ДНР отметил, что водоснабжение города будет восстанавливаться постепенно, по мере разминирования участков.

В Луганской и Донецкой народных республиках с 7 мая абоненты телефонных операторов получат префикс российских номеров +7. В настоящее время на территории Донбасса действуют только местные сотовые компании — «Феникс» и «Лугаком».