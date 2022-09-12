Харьков остался без воды и электричества | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Харьков остался без воды и электричества Мэр Харькова Терехов: в городе отключили водоснабжение и электричество РИА Новости

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Подача воды и электричества отключилась в Харькове. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове прекращено водоснабжение и пропал свет. Из строя выведены объекты критической инфраструктуры», — написал он.

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По словам Терехова, причиной стали обстрелы. Коммунальные службы, спасатели и энергетики приступили к ликвидации последствий, писал RT.

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Ранее Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики сообщило, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков из строя вышли 92 трансформаторные подстанции на территории региона, 6500 абонентов остались без электричества.

Два дня назад официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о переводе российских войск от населенных пунктов Изюм и Балаклея Харьковской области на донецкое направление для наращивания сил ВС РФ.

Также ранее в понедельник представитель оборонного ведомства сообщил об уничтожении места дислокации техники и живой силы националистического формирования „Кракен“* в районах Изюма и Купянска.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ.

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