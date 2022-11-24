24 ноября 2022, 07:20
Водоснабжение Донецка восстановят в течение суток
Глава Донецка Кулемзин: коммунальщики отремонтировали обстрелянную ВСУ насосную станцию
В Донецке восстановили работу обстрелянной Вооруженными силами Украины верхнекальмиусской насосной станции. Водоснабжение возобновят в течение суток, объявил в Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.
«По информации ГП „Вода Донбасса“, верхнекальмиусская насосная станция запитана», — написал он.
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Алексей Кулемзин предупредил, что ее наполнят водой в течение 24 часов, а после этого возобновят водоснабжение.
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ВСУ обстреляли Верхнекальмиусское водохранилище 22 ноября и обесточили фильтровальную станцию, которая питала водой Донецк, Ясиноватую и Макеевку. За несколько дней до этого нанесли удар по административному зданию предприятия «Вода Донбасса», пострадали шесть человек. Снаряд упал на кабинет начальника экономической службы и повредил несколько лабораторных помещений.
Украинские войска минувшей ночью обстреляли Киевский и Ворошиловскй районы Донецка, а утром снаряды прилетели в Куйбышевский район. Глава городской администрации сообщил, что они выпустили 16 снарядов натовского калибра.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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