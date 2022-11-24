Спецоперация 24 ноября 2022, 07:20 Водоснабжение Донецка восстановят в течение суток Глава Донецка Кулемзин: коммунальщики отремонтировали обстрелянную ВСУ насосную станцию РИА «Новости»

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В Донецке восстановили работу обстрелянной Вооруженными силами Украины верхнекальмиусской насосной станции. Водоснабжение возобновят в течение суток, объявил в Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«По информации ГП „Вода Донбасса“, верхнекальмиусская насосная станция запитана», — написал он.

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Алексей Кулемзин предупредил, что ее наполнят водой в течение 24 часов, а после этого возобновят водоснабжение.

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ВСУ обстреляли Верхнекальмиусское водохранилище 22 ноября и обесточили фильтровальную станцию, которая питала водой Донецк, Ясиноватую и Макеевку. За несколько дней до этого нанесли удар по административному зданию предприятия «Вода Донбасса», пострадали шесть человек. Снаряд упал на кабинет начальника экономической службы и повредил несколько лабораторных помещений.

Украинские войска минувшей ночью обстреляли Киевский и Ворошиловскй районы Донецка, а утром снаряды прилетели в Куйбышевский район. Глава городской администрации сообщил, что они выпустили 16 снарядов натовского калибра.