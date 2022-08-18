Водительские права российского образца начали выдавать в Запорожской области

В МРЭО Мелитополя начали выдавать водительские права российского образца и регистрационные знаки для транспорта с кодом «185». Об этом сообщили в ГИБДД Запорожской области.

В ведомстве уточнили, что выдачу документов и номеров для машин начали проводить с 16 августа. Получить их в МРЭО ГИБДД можно с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00.

Для получения водительского удостоверения РФ нужно предоставить паспорт гражданина Российской Федерации и национальное водительское удостоверение, если его нет — документ, который подтверждает его получение, либо документ о прохождении обучения в автошколе, уточнили в ведомстве.

Для регистрации автомобиля жителям Запорожской области также нужно предоставить паспорт гражданина РФ, документы на автомобиль, подтверждающие право собственности и транспортное средство для осмотра, добавили в пресс-службе. Оплата государственной пошлины не требуется.