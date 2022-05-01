Водители в Киеве встали в километровые очереди на заправку

Проблема с нехваткой топлива на заправках в Киеве становится все более острой. В столице Украины водители стоят в огромных очередях, чтобы попасть на АЗС.

Одну из таких очередей на заправку снял на видео местный житель. Проехав мимо вереницы машин, водитель резюмировал в конце: «Очередь — километр».

По данным «Укравтопрома», нехватка топлива на АЗС продлится до конца мая. Причиной топливного кризиса стала приостановка работы Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который поставлял топливо на городские заправки, написала «Газета.ru».

Помимо этого, в стране перестало работать несколько нефтебаз. Также на Украине установлено госрегулирование, которое не дает импортировать отдельные партии нефтепродуктов по цене выше, чем была установлена правительством.

Все импортное топливо поставляется на Украину из ЕС. При ослаблении госрегулирования поставщики могут начать импортировать топливо активнее, но пока существующие правила также усугубляют нехватку топлива.