Вода в руках Киева. Пушилин призвал ускорить спецоперацию на севере ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА «Новости» о необходимости ускорить продвижение войск на севере республики. По его словам, у властей Украины есть серьезные рычаги давления, которые они могут применить.

Он отметил, что северное направление является очень важным именно в контексте обеспечения водоснабжением Донецка, Макеевки, Горловки.

«Там сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды. А с учетом того, что еще шесть подъемов, опасных участков в направлении Славянска, нам нужно ускоряться», — сказал он.

Денис Пушилин отметил, что если у украинских войск появится возможность взорвать любые гидроузлы, они сделают это. В этом случае властям ДНР нужен будет запас времени на то, чтобы восстановить водоснабжение к началу холодного времени года, иначе коммуникации промерзнут.