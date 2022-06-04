Внучка Манделы призвала Зеленского соблюдать принципы человечности

Президент Украины Владимир Зеленский должен опираться на принципы человечности, чтобы в стране стало возможно мирное урегулирование. С таким мнением выступила внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека в статье для журнала Newsweek.

Она обратила внимание на жалобы о возмутительном обращении с некоторыми меньшинствами на Украине на расовой почве. В частности, речь шла о тысячах темнокожих студентов, которым не давали покинуть страну, написало РИА «Новости».

Ндилека Мандела добавила, что хотя власти Украины приняли меры относительно обращения с этими меньшинствами на границе, но теперь очевидно, что к ним было совершенно иное отношение.

«Тысячи темнокожих студентов лишили всяких прав и заперли на Украине. <…> Боевые действия показали, что к „цветным“ беженцам, к сожалению, на Украине относятся совсем не так, как к людям европейского происхождения», — написала она.

Ндилека Мандела предупредила, что такие двойные стандарты могут подорвать создание коалиций общественных организаций, религиозных лидеров, писателей.

«Зеленский должен осознать, что моральный авторитет во время конфликта предполагает следование не одной цели или интересам одного человека, он должен руководствоваться принципами человечности», — заключила автор материала.