Спецоперация 24 ноября 2022, 23:51 Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановили Глава МАГАТЭ Гросси заявил о восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оставшаяся на сутки без внешнего электроснабжения Запорожская атомная электростанция снова получает энергию через украинские энергосети. Эта ситуация показала, что угрозы в срыве обеспечения ядерной безопасности усилились. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Текст опубликовали на сайте организации.

Он подчеркнул, что после отключения внешнего поступления энергии на станции работали аварийные дизельные генераторы. Их отключили только утром, когда восстановилась основная и резервная линии поставки электроэнергии.

Реклама

Электричество требуется для охлаждения реакторов и работ других функций, обеспечивающих ядерную безопасность. Но работа дизельных генераторов ограничена и составляет не более 10 дней. Поэтому, если следующее отключение внешних поставок энергии окажется долгим, то последствия окажутся непредсказуемыми.

Реклама

Сегодня на станцию прибыли четыре грузовых машины с дизельным топливом для заправки баков генераторов.

«Ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной. Это первый случай, когда все АЭС одновременно теряют внешнее питание», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Он отметил, что еще несколько месяцев назад представить себе такую ситуацию было невозможно. Гросси подчеркнул, что дальнейшее развитие событий вызывает серьезные опасения.

В минувшую среду, 23 ноября, энергетическая система Украины полностью вышла из строя после ударов. Это привело к аварийному отключению энергоблоков Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных электростанций.

Как пояснили в украинском регуляторе, станции вышли на проектный режим, остановив подачу электричества во внешнюю систему. Ситуация никак не сказалась на радиационном фоне на площадках.