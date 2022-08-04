Внедорожник и коптеры передали жители Подмосковья в рамках «Доброго дела» на Донбасс

Жители городского округа Павловский-Посад в рамках акции «Доброе дело» командиру легендарного девятого полка с позывным Спартак внедорожник. Сейчас бойцы ведут тяжелые бои за Авдеевку.

Такое решение было принято в связи с тем, что машина командира была подбита в одном из боев.

Внутри внедорожника были и другие посылки от жителей Подмосковья. В частности, коптеры, газовые плитки с болонами и инверторный генератор, который дает ровный ток без скачков. Он поможет заряжать коптеры, поскольку электричества в месте дислокации военных нет. Сейчас все это необходимо для бойцов.

Источник фото: телеканал «360»

Автомобиль нужен для единственной цели — это передвижение, отметил командир девятого полка с позывным Спартак. По его словам, нужна была машина с проходимостью, поскольку боевые действия проходят в лесах и полях. Из-за постоянных обстрелов техника попросту не выдерживает.

Источник фото: телеканал «360»

Спартак рассказал, что сейчас идет борьба за Авдеевку, бойцы берут населенный пункт со всех сторон в кольцо.

«Квадрокоптеры — это наши глаза впереди, наша разведка, наша помощь во всех наших наступательных действия и обороне», — отметил командир полка. Также он добавил, что все-таки это расходный материал, и поэтому бойцы нуждаются в них постоянно.