Спецоперация 14 июня 2023, 02:46 ВМФ России атаковали военные цели в Одессе — СМИ «РВ»: несколько взрывов прогремело в Одессе, ВМФ РФ наносят удар по целям на Украине РИА «Новости»

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В Одессе прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили местные СМИ. По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», бойцы ВМФ России прямо сейчас наносят удар по военным целям в Одессе. Также ожидается атака беспилотниками «Герань» по объектам противника в других регионах Украины.

«ВМФ России наносит удар по целям на Украине. В Одессе прогремели уже 4 взрыва, новые ракеты на подлете», — сказано в сообщении.

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Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал жителей оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога работает в этом регионе, а также в Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях.

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