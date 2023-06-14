14 июня 2023, 02:46
ВМФ России атаковали военные цели в Одессе — СМИ
«РВ»: несколько взрывов прогремело в Одессе, ВМФ РФ наносят удар по целям на Украине
В Одессе прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили местные СМИ. По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», бойцы ВМФ России прямо сейчас наносят удар по военным целям в Одессе. Также ожидается атака беспилотниками «Герань» по объектам противника в других регионах Украины.
«ВМФ России наносит удар по целям на Украине. В Одессе прогремели уже 4 взрыва, новые ракеты на подлете», — сказано в сообщении.
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Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал жителей оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога работает в этом регионе, а также в Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях.
Одесса
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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