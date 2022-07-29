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    29 июля 2022, 17:30

    Влияние Запада на Украину достигло абсурда

    Аналитик Пашковский сообщил об отсутствии единодушиях среди западных стран

    Александр Иванов, Дарья Новая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны склоняют его страну к переговорам с Россией. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский в беседе с «360» назвал эти слова проявлением абсурдности сложившейся ситуации.

    Влияние Запада на Украину достигло абсурда

    Далее — его прямая речь.

    Что можно сказать об этом? На самом деле, это очень парадоксальная ситуация. Не сама Украина, а другие государства убеждают ее в необходимом.

    С каждым днем спецоперации позиция этой страны становится все хуже и хуже. На это уже обращает внимание Запад, а Украина игнорирует. Такое отношение — абсурдная точка зрения.

    Континентальная Европа более заинтересована в компромиссах по вопросам украинского кризиса, по сравнению с Соединенными Штатами.

    Когда мы говорим про цельный Запад — такого консолидированного объединения уже нет. Есть определенные центры силы, которые занимают достаточно разные позиции. Среди них — континентальная Европа, островная Англия и США. При этом между Великобритании и Штатами также не наблюдается определенного единодушия.