Влияние Запада на Украину достигло абсурда

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны склоняют его страну к переговорам с Россией. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский в беседе с «360» назвал эти слова проявлением абсурдности сложившейся ситуации.

Далее — его прямая речь.

Что можно сказать об этом? На самом деле, это очень парадоксальная ситуация. Не сама Украина, а другие государства убеждают ее в необходимом.

С каждым днем спецоперации позиция этой страны становится все хуже и хуже. На это уже обращает внимание Запад, а Украина игнорирует. Такое отношение — абсурдная точка зрения.

Континентальная Европа более заинтересована в компромиссах по вопросам украинского кризиса, по сравнению с Соединенными Штатами.

Когда мы говорим про цельный Запад — такого консолидированного объединения уже нет. Есть определенные центры силы, которые занимают достаточно разные позиции. Среди них — континентальная Европа, островная Англия и США. При этом между Великобритании и Штатами также не наблюдается определенного единодушия.