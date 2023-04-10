10 апреля 2023, 17:50
Влияние российских систем РЭБ на умные бомбы изучили в США
NBC News: поставленные ВСУ бомбы JDAM не срабатывали из-за российских систем РЭБ
Российские системы радиоэлектронной борьбы способны вызывать сбои в работе бомб с системой наведения Joint Direct Attack Munition, полученных украинскими военными от Запада. Об этом говорится в материале на сайте телеканала NBC News со ссылкой на отчет Пентагона.
Журналисты выяснили, что у планирующих высокоточных бомб возникли проблемы со спутниковым наведением на цель. По мнению представителей американской разведки, это связано с работой российских военных систем РЭБ.
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Кроме того, в отчете Пентагона появилась информация о плохой работе взрывателей бомб JDAM, уточнил RT.
В комплект оборудования входят компьютер с навигационным оборудованием, хвостовой блок и крылья. Это позволяет превратить свободнопадающую ракету в корректируемую умную бомбу, которая способна совершать маневры в воздухе.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов объяснял «360», что для сброса бомб JDAM украинским самолетам необходимо подняться на высоту до 15 километров, где они неизбежно станут целью для российских систем ПВО.
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