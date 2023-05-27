Спецоперация 27 мая 2023, 17:14 Влияние поставок Запада на сроки проведения СВО признали в Кремле Пресс-секретарь Песков: поставки Западом оружия на Украину растянут конфликт во времени U.S. Department of Defense

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Поставки западного оружия на Украину способны растянуть сроки проведения специальной операции во времени. Об этом в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на канале «Россия 1» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Западные поставки растянут конфликт, но никак не повлияют на ситуацию коренным образом», — сказал он.

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Ранее Песков заявил, что Россия продолжит проведение специальной операции и добьется достижения всех поставленных целей и задач.

Также он признал, что вовлеченность западных стран в вооруженный конфликт с каждым днем становится все больше. По мнению Пескова, разум должен диктовать Западу предел, однако этого пока что не происходит.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством и призвал западных кукловодов задуматься об адекватности киевских властей.