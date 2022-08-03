Власти Запорожской области заявили об отсутствии у Украины прав на регион

Нынешние власти Украины не имеют никаких прав на Запорожскую область. Об этом РИА «Новости» заявил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Украина не имеет законных, исторических и моральных прав на Запорожскую область. Города Северного Причерноморья — Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье — никогда не были украинской землей», — заявил он.

Рогов напомнил, что эти земли создали русские цари и государственные деятели, а Украина не может распоряжаться их судьбой.

Ранее член совета региональной администрации выступил за то, чтобы в Запорожье постоянно дислоцировались российские войска. По его словам, присутствие ВС РФ избавит местное население от террора и агрессии со стороны украинских националистов, писал RT.

Также Рогов рассказывал, что референдум о вступлении Запорожской области в состав России пройдет в первой половине сентября, власти уже формируют избирательные комиссии.