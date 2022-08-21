Власти Запорожской области заявили об опасности бактериологического террора со стороны Украины
Представитель ВГА Рогов: Украина может перейти к бактериологическим провокациям в Запорожской области
Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям по отношению к жителям Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Он не исключил террор в регионе, пишет ТАСС.
«Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям и террору по отношению к жителям Запорожской области», — подчеркнул Рогов, комментируя применение Вооруженными силами Украины отравляющих веществ против военных России.
Отравляющее вещество ботулотоксин типа «В» обнаружили в анализах российских солдат, выполнявших боевые задачи в Запорожской области. В Минобороны уточнили, что бойцов госпитализировали в военный госпиталь 31 июля.
В ведомстве подчеркнули, что военные выполняли поставленные задачи около населенного пункта Васильевка в Запорожской области. Именно оттуда военных доставили в госпиталь. В анализах врачи обнаружили ботулотоксин типа «В».