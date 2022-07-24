Власти Запорожской области выступили за постоянное присутствие российских военных

Российские военные должны на постоянной основе находиться в Запорожской области, они станут гарантией безопасности местных жителей от попыток агрессии со стороны нацистов. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Постоянное присутствие российских военных станет гарантией безопасности от попыток террора и агрессии украинских боевиков. Мы хотим, что в области разместили военные базы на постоянной основе», — заявил он.

Рогов отметил, что после этого власти региона начнут предметную подготовку к проведению референдума о вступлении в состав России.

«Запорожский край стремится войти в состав Российской Федерации», — подчеркнул член ВГА.

Накануне Рогов обвинил украинских националистов в намеренном уничтожении посевов в Запорожской области.