Власти Запорожской области сообщили об угрозе экологической катастрофы в регионе

Работа Запорожского железорудного комбината заморожена, но часть сотрудников остаются на объекте, чтобы не допустить экологической катастрофы. Если они прекратят откачку воды, меньше чем через месяц вода в Запорожской и Херсонской областях перестанет быть пригодной для питья и даже технических целей. Об этом сообщил новый глава Запорожской администрации Александр Старух.

Он обрисовал устрашающий сценарий, который реализуется, если работники покинут завод.

«Почти через 26 дней с отметки минус 1020 вода поднимется до отметки минус 30 метров. Шахта будет затоплена. Соответственно, во все водоносные горизонты в нашем регионе, в Херсонской области <…>, попадет железо», — привело слова Старуха запорожское издание «Миг».

Глава Запорожской областной госадминистрации рассказал, что железорудный комбинат вошел в тройку самых крупных налогоплательщиков в регионе в 2021 году. Теперь без работы остались десятки тысяч его сотрудников.