Спецоперация 03 сентября 2022, 04:50 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожской области сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта Член ВГА Запорожья Рогов: в Запорожье пресекли попытку высадки украинского десанта Pxhere.com

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Украинские военные предприняли попытку высадить своих десантников в трех направлениях в Запорожской области, но им дали отпор. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

«Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», — отметил Рогов.

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Он также добавил, что логического объяснения этим действиям нет.

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«Украинским боевикам дан отпор», — заявил Рогов.

Он сообщил, что для пресечения попытки высадки украинского десанта задействовали авиацию.

«Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», — заключил Рогов.

В ночь на субботу, 3 сентября, Рогов сообщил, что украинские военные начали обстреливать Энергодар. В городе прозвучало порядка 20 взрывов. По его словам, ВСУ отправили уже второй за ночь пакет ракет из Никополя. По предварительным данным, украинские бойцы стреляют из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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