Все новости

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Реклама

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Спецоперация

03 сентября 2022, 04:50

Власти Запорожской области сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта

Член ВГА Запорожья Рогов: в Запорожье пресекли попытку высадки украинского десанта

Читать 360tv в

Украинские военные предприняли попытку высадить своих десантников в трех направлениях в Запорожской области, но им дали отпор. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

«Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», — отметил Рогов.

Реклама

Он также добавил, что логического объяснения этим действиям нет.

Реклама

«Украинским боевикам дан отпор», — заявил Рогов.

Он сообщил, что для пресечения попытки высадки украинского десанта задействовали авиацию.

«Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», — заключил Рогов.

В ночь на субботу, 3 сентября, Рогов сообщил, что украинские военные начали обстреливать Энергодар. В городе прозвучало порядка 20 взрывов. По его словам, ВСУ отправили уже второй за ночь пакет ракет из Никополя. По предварительным данным, украинские бойцы стреляют из реактивной системы залпового огня HIMARS.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама