Власти Запорожской области сообщили о мощных взрывах

Мощные взрывы раздались на территории Запорожской области. Предположительно, причиной стал артиллерийский обстрел со стороны украинских военных. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Земляки из Запорожья сообщают о взрывах. При этом воздушная тревога в городе не была объявлена. Судя по географии и направлению звука — боевики [президента Украины Владимира] Зеленского ведут обстрел из артиллерии с позиций в южных пригородах Запорожья», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что жители областного центра слышат канонаду. Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее член совета ВГА посоветовал населению региона уезжать в освобожденные города, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Украинские власти запретили покидать Запорожье запасникам и людям призывного возраста.

Приазовская часть Запорожской области находится под контролем российских войск. Эту территорию военные освободили от украинских националистов. Остальная часть региона пока контролируется киевским режимом.