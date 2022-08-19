Власти Запорожской области собрали для МАГАТЭ доказательства обстрелов АЭС

Власти Запорожской области готовы предоставить экспертам МАГАТЭ доказательства обстрелов АЭС со стороны украинских военных. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что в Запорожской области ждут миссию МАГАТЭ и готовы обеспечить безопасность при посещении атомной электростанции.

«Доказательства [обстрелов со стороны ВСУ] все у нас уже есть. У нас есть и схемы прилета, карты попадания, по которым все четко видно — кто и из чего обстреливает. Мы готовы будем это предоставить. Пусть приезжают, мы всех безопасно проведем, все покажем», — добавил он в эфире «России 24».

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссию МАГАТЭ могут отправить на АЭС в начале сентября. Он также выразил уверенность, что эта организация не поддержит предложение Украины о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

Эту идею продолжают продвигать на Западе. Однако она может обернуться еще большими рисками. На это указал сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, власти Украины совсем утратили чувство реальности и готовы устроить второй Чернобыль на ЗАЭС в угоду своим политическим целям.