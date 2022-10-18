Власти Запорожской области рассказали об обнаружении и нейтрализации диверсионных групп ВСУ | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 09:43 Власти Запорожской области рассказали об обнаружении и нейтрализации диверсионных групп ВСУ Член администрации Запорожья Рогов сообщил о выявлении более 10 диверсионных групп ВСУ

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За последние два дня на Запорожском направлении спецоперации на Украине удалось выявить около десяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны ВСУ. Об этом в интервью программе «Летучка» телеканала RT сообщил член областной администрации региона со стороны России Владимир Рогов.

«За последние два дня [на Запорожском направлении] было выявлено около десяти таких диверсионно-разведывательных групп», — сказал он.

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По его словам, обнаружению действий ДРГ со стороны противника способствовало применение беспилотников и квадрокоптеров.

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Рогов заявил, что после обнаружения вражеские группировки были атакованы артиллерийскими боеприпасами. По его словам, удар по выявленным группировкам уничтожил значительную часть членов этих объединений.

Также член администрации Запорожской области со стороны России описал ситуацию в регионе. По его словам, обстановка на данном направлении спецоперации для местных жителей и союзных сил по-прежнему является тяжелой. Однако Рогов сказал, что ситуацию держат под контролем.