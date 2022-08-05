Власти Запорожской области призвали Украину оставить иллюзии о «возвращении» региона

Украинским войскам пора оставить свои иллюзии о возможности «возвращения» освобожденных территорий. С таким заявлением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, все заявления о «возвращении» земель находятся в области ненаучной фантастики и не соответствуют действительности.

«Это спецоперация информационного отвлечения на фоне неудач ВСУ и потери контроля над очередными населенными пунктами. Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии на счет захвата освобожденных территорий», — сказал член главного совета в разговоре с РИА «Новости».

Так он отреагировал на слова замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Тот ранее пообещал, что ВСУ «вернут» территории еще до проведения референдумов. Как отметил Рогов, голосование обязательно состоится.

«В Киеве все прекрасно понимают, что если они предпримут наступление, то оно захлебнется, и от нацистов будет освобождено еще больше постукраинского пространства, временно подконтрольного [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — заключил он.

Приазовская часть Запорожской области находится под контролем российских войск. Также от украинских националистов освободили Херсонскую область.