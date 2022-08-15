Власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг АЭС

Вокруг Запорожской АЭС необходимо создать режим тишины. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, слова которого привело РИА «Новости».

По его мнению, руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо заявлять не о демилитаризации, а о введении режима тишины. Он предложил ввести «жесточайшие санкции» за обстрелы АЭС.

«Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — считает Рогов.

Ранее стало известно, что Киев готовится к спецоперации по подрыву Запорожской атомной станции (ЗАЭС), к ней привлекут сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром. Здесь находится шесть энергоблоков — станция является самой мощной в Европе. С весны она перешла под контроль ВС РФ, однако реакторы обслуживают украинцы.