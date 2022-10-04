Власти Запорожской области пообещали не бросать мобилизованных на передовую | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожской области пообещали не бросать мобилизованных на передовую Член главного совета ВГА Рогов заявил, что в Запорожье ждут подкрепление из мобилизованных РИА «Новости»

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Военные в Запорожской области в ближайшее время ждут подкрепления и рассчитывают на мобилизованных в России бойцов. Член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил ТАСС, что их не отправят на передовую, а заменят резервы в тылу.

Дополнительные силы прибудут в Запорожскую область после того, как завершится их обучение и боевое слаживание. Они освободят резервы, то есть заменят бойцов, которые сейчас охраняют объекты в тылу. Первое подкрепление придет в ближайшее время.

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«Мобилизованных не будут кидать на передовую. На передовую будут идти люди уже обстрелянные, подготовленные, имеющие навыки боевых действий», — сказал он.

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Именно грядущим подкреплением Владимир Рогов объяснил активность украинских войск. Он предположил, что они хотят захватить как можно больше территории, прежде чем соотношение сил изменится в пользу российской армии.

В рамках частичной мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Новобранцев отправят в зону боевых действий только после подготовки и совместно с опытными подразделениями.

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