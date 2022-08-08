Власти Запорожской области подтвердили желание провести референдум в сентябре

Намерения провести референдум по присоединению Запорожской области к России остаются в силе, сейчас решается вопрос о точной дате мероприятия. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Подготовка к проведению референдума уже ведется. Он намечен на сентябрь. Точная дата референдума определяется и в ближайшее время будет публично объявлена», — сказал он РИА «Новости».

Российские военные в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область. Там создали пророссийские администрации, стартовало вещание российских радиостанций и телеканалов, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

Ранее в этих регионах сообщали о формировании избирательных комиссий для голосования. Представители Запорожской области говорили о желании провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос, чтобы провести голосование по вопросу о вхождении в состав РФ одновременно с Херсонской областью.