Инициатива США создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС не нашла поддержки у местных властей. Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал ее провокацией. Его слова привело РИА «Новости».

Вашингтон положительно оценил призыв Украины о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции. По мнению представителя Госдепартамента США, здесь должны быть прекращены боевые действия. Рогов не согласен с американским чиновником.

«Как только мы выведем оттуда войска, туда обязательно зайдут украинские боевики, вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами. Об этом не скрывая говорят представители украинской власти, называя подобные действия „тактикой вытеснения“», — пояснил он.

Только российская система ПВО спасает станцию от ударов со стороны ВСУ. Тем не менее, украинские солдаты по-прежнему не прекращают обстрелы. По данным Минобороны РФ, критически важная инфраструктура пока не была повреждена.