Власти Запорожской области объяснили взрывы в порту Бердянска

Взрывы и задымление в порту Бердянска — это следствие разминирования территории российскими военными, заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.

«Это разминирование, подтверждаем», — ответили в ВГА на запрос ТАСС.

В администрации региона уточнили, что разминирование проводили военнослужащие российских вооруженных сил. Взрывали снаряды, которые невозможно было переместить.

Это финальный этап мероприятий по подготовке к запуску порта, сообщили агентству в пресс-службе главы военно-гражданской администрации.

«Это не было терактом. Это был разминирование плановое. „Наследие“ от ВСУ, то, что осталось после того, как обстреляли БДК. Там осталась „Точка-У“ и неразорвавшиеся снаряды с тех пор, когда там находились ВСУ», — пояснили в пресс-службе.

Запорожские аграрии уже начали привозить в порт Бердянска зерно для экспорта. Основными покупателями являются страны Ближнего Востока, Африки, а также Турция и много трейдеров из США и Канады.