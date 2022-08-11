Власти Запорожской области назвали слухи о минировании АЭС атакой против России

Перемещение техники войск радиационной, химической и биологической защиты СМИ выдало за минирование Запорожской АЭС. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в беседе с ТАСС назвал это информационной атакой Запада против России.

Он рассказал о видео, которое опубликовало некое СМИ-иноагент. Его снял военный беспилотник США, Великобритании или Украины. На кадрах техника войск радиационной, химической и биологической защиты перемещается по территории Запорожской АЭС. В статье это назвали минированием атомной станции.

«Все прекрасно понимают, кто совершает террористические акты в отношении АЭС, кто обстреливает. Здесь достаточно открытая, хоть и тонкая, просматривается информационная атака на Россию, вброс», — сказал он.

Владимир Рогов обратил внимание на то, что, во-первых, у техники на видео нет дул, во-вторых, в объектив попал момент «минирования», только перемещения. Опубликовавшее его СМИ представляется, как российское, и Запад использует его как источник информации, на который можно сослаться для преследования своих интересов.