Киевский режим навсегда потерял Запорожскую область, она не вернется под контроль Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, сообщило РИА «Новости».

«Возвращение Запорожской области обратно под контроль киевского режима исключено», — сказал Рогов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в видеообращении заявил, что киевский режим вернет контроль над потерянными территориями. Член главного совета ВГА Запорожья исключил это.

«Зеленскому и его шайке нацистов не видать Запорожскую область как своих ушей», — заявил Рогов.

Он напомнил, как восемь лет назад украинские власти также заявляли, что вернут российский Крым, а потом говорили, что вернут Донбасс. Теперь говорят, что вернут Запорожье и Херсонскую область.

«Еще через какое-то время, если останутся живы, здоровы и на свободе, то будут говорить, что просто вернутся на Украину. Популизм и обман — это их неотделимая суть. А такому жалкому лгуну, как Зеленский, одна дорога — на Луну», — заключил Рогов.

Власти Херсонской области ранее назвали заявления Зеленского «бессмысленными истериками».