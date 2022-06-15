Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Украины
Член главного совета ВГА Запорожья Рогов исключил возвращение региона под контроль Украины
Киевский режим навсегда потерял Запорожскую область, она не вернется под контроль Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, сообщило РИА «Новости».
«Возвращение Запорожской области обратно под контроль киевского режима исключено», — сказал Рогов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее в видеообращении заявил, что киевский режим вернет контроль над потерянными территориями. Член главного совета ВГА Запорожья исключил это.
«Зеленскому и его шайке нацистов не видать Запорожскую область как своих ушей», — заявил Рогов.
Он напомнил, как восемь лет назад украинские власти также заявляли, что вернут российский Крым, а потом говорили, что вернут Донбасс. Теперь говорят, что вернут Запорожье и Херсонскую область.
«Еще через какое-то время, если останутся живы, здоровы и на свободе, то будут говорить, что просто вернутся на Украину. Популизм и обман — это их неотделимая суть. А такому жалкому лгуну, как Зеленский, одна дорога — на Луну», — заключил Рогов.
Власти Херсонской области ранее назвали заявления Зеленского «бессмысленными истериками».