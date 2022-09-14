Власти Запорожья заявили о требованиях людей выдать им оружие для защиты региона | 360°

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Власти Запорожья заявили о требованиях людей выдать им оружие для защиты региона

Член ГСА Запорожья Рогов сообщил, что люди требуют выдать им оружие для защиты региона

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Жители Запорожской области потребовали дать им в руки оружие для защиты своей территории от возможных попыток наступления украинских сил. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«К нам массово обращаются жители Запорожской области и требуют выдать им оружие, чтобы не допустить никаких попыток наступления украинских войск», — сказал Рогов РИА «Новости».

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По его словам, люди сплотились «против террористического режима [президента Украины Владимира] Зеленского».

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Ранее появилась информация, что украинские войска перебрасывают серьезные силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль часть Запорожской области, всю Херсонскую область. Они заняли такие города, как Мелитополь, Херсон, Бердянск. Украина оказалась отрезана от Азовского моря.

Обстановка в Запорожье

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