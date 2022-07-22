Власти Запорожья заявили о признании территории частью России со стороны ЕС

Страны Евросоюза признали Запорожскую область частью России. Об этом в Telegram-канале написал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Европейские чиновники фактически признали Запорожье частью России в седьмом пакете санкций», — написал он.

По его словам, основанием считать так является формулировка о вводе персональных ограничений против самого Рогова, в которой говорится: «Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области».

«Евросоюз сомневается в моей принадлежности к военно-гражданской администрации, однако не оспаривает саму ВГА. Тем самым признав суверенитет и легитимность России над Запорожской областью», — добавил Рогов.

Накануне Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций, в который вошли 57 российских юридических и физических лиц, также в список ограничений вошли частичное эмбарго на ввоз золота из РФ и товаров двойного назначения.