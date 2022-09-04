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Власти Запорожья заявили о поступающих угрозах учителям Энергодара со стороны Украины

Глава ВГА Волга: учителям Энергодара поступают угрозы со стороны Украины

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Украинские власти регулярно рассылают угрозы живущим в Энергодаре учителям и родителям детей. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга.

«Бесцеремонность шантажа со стороны украинского правительства [находящейся под контролем Киева части] Запорожской области, и то, что они постоянно рассылают какие-то угрозы, — эта ситуация не нова, она происходит с самого начала. Именно путем запугивания, другой методики у них нет», — сказал Волга в разговоре с ТАСС.

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Он добавил, что украинские власти пытаются воздействовать не только на преподавательский состав, но и на родителей. Местных жителей запугивают, чтобы они не пускали своих детей в российские школы.

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«Я считаю, что это просто низость со стороны людей, которые находятся там и действуют по такой методике, потому как манипуляции при помощи детей — самое последнее [дело]», — подчеркнул глава ВГА Энергодара.

Ранее замруководителя  администрации президента России Сергей Кириенко сообщал, что находящиеся в Донбассе и на освобожденных территориях Украины школы перешли на российскую программу обучения.

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