Власти Запорожья заявили о готовности обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Власти Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС. Об этом заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Власти Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на усилившиеся обстрелы со стороны ВСУ», — сказал Рогов ТАСС.

Он напомнил, что вопрос демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС не входит в компетенцию миссии МАГАТЭ.

Ранее о готовности принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС и обеспечить полную безопасность заявлял глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, работа миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС продлится один день.

Но позднее стало известно, что представители Международного агентства по атомной энергии могут остаться на Запорожской АЭС после инспекции 31 августа. Возможность создания постоянной миссии допустил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.