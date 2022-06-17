Власти Запорожья заявили о геноциде Киева в отношении Крыма

Геноцидом назвал политику властей Украины в отношении жителей Крыма член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова привело РИА «Новости».

«Киевский режим все эти годы издевался над жителями Крыма как мог. В отношении них вели настоящую политику геноцида. Это в том числе водная и энергетическая блокада», — сказал Рогов.

Он также отметил, что после прекращение поставок воды в Крым и обесточивания острова никакой реакции стран Запада не последовало.

«Никто из западных стран это не осудил, никто не дал оценки, никто не возмутился, как будто этот само собой разумеющееся. Сейчас мы сталкиваемся с повторениями этой истории на освобождённой территории», — подчеркнул представитель запорожской ВГА.

Он добавил, что Запорожская АЭС находится на территории, находящейся под контролем российских войск, в связи с чем Запорожье готово, при необходимости, возобновить поставки электроэнергии на полуостров. Для этого необходимо восстановить взорванные Украиной электроопоры.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крымского полуострова в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к РФ подача воды по каналу была прекращена.

Кроме того, Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года, когда из-за подрыва опор из строя вышли все четыре идущие с Украины ЛЭП.

В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль полностью Херсонскую область Украины и приазовскую часть Запорожской области. В регионах организованы военно-гражданские администрации, налажено вещание российского ТВ и радио, регионы объявили о намерении провести референдумы о вхождении в состав РФ.