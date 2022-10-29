Власти Запорожья сообщили об уничтожении группы боевиков | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 09:28 Власти Запорожья сообщили об уничтожении группы боевиков Член ВГА региона Рогов сообщил об уничтожении в Запорожье группы боевиков РИА "Новости"

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Российские военные в Запорожской области уничтожили группы боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета региональной военно-гражданской администрации, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Точечным ударом по военным объектам в Запорожье ликвидировали выходцев из террористических банд», — рассказал он.

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По словам Рогова, среди наемников в Запорожской области оказались в том числе представители Грузии и Польши.

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Член главного совета напомнил, что российские военные освободили от националистов около 70% территории региона. Однако областной центр, город Запорожье, до сих пор находится под контролем Украины.

Ранее Рогов сообщал, что украинские военные перегруппировались для возможного наступления на населенные пункты Пологи и Васильевка. Он отметил, что военные ведут пока что в основном обмен артиллерийскими обстрелами в позиционном противостоянии.

Также он подчеркнул, что большую часть резервов ВСУ перебросили именно на Запорожское и Херсонское направления.