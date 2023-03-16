16 марта 2023, 09:42
Власти Запорожья сообщили об активизации украинских сил
Член ГСА Рогов: ВСУ активизировали свои действия на Запорожском направлении
Украинская армия активизировались на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».
«Логики в их (ВСУ — прим. ред.) действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и в военной технике», — рассказал он.
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Рогов высказал мнение, что киевский режим буквально бросает своих людей на смерть. По его словам, уничтожено более 40 националистов и не меньше восьми единиц техники. Этой информацией он поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Представитель Запорожской области добавил, что Вооруженные силы Украины и дальше будут стараться проводить разведку боем. Одну из попыток с применением бронетехники зафиксировали в Пологовском районе региона накануне.
ВСУ
Запорожская область
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