Спецоперация 06 ноября 2022, 16:48 Власти Запорожья сообщили о создании укрепрайонов на случай атаки ВСУ Член совета ВГА Рогов: в Запорожье возводят укрепрайоны на случай атак ВСУ РИА "Новости"

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Военные строят укрепленные районы в Запорожской области на случай наступления ВСУ. Об этом рассказал РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части региона», — пояснил Рогов.

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Также, по его словам, усиливается линия обороны.

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Рогов отметил, что украинская армия может получить приказ о наступлении еще до 8 ноября, чтобы продемонстрировать свои успехи к промежуточным выборам в конгресс США. Член совета запорожской ВГА подчеркнул, что «хозяева» украинского президента Владимира Зеленского — Соединенные Штаты — подталкивают его к смертельной авантюре ради «красивой картинки для электората».

Ранее стало известно, что Украина внезапно возобновила подачу электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию, которую ранее прекратила, чтобы оставить жителей Энергодара без тепла. Рогов назвал действия украинских властей непредсказуемыми.